Monster Hunter-games bestaan 20 jaar

De Monster Hunter-games vieren hun 20-jarig jubileum.

Ryozo Tsujimoto, de producer van de Monster Hunter-games, kwam zojuist met een speciaal bericht. Er staan flink wat festiviteiten op de planning om dit jubileumjaar te vieren.

Monster Hunter: Wilds komt eraan

De video begon met de herhaalde aankondiging dat Monster Hunter Wilds gepland staat voor een 2025 release. Rond de zomer zal Capcom meer informatie naar buiten brengen over deze nieuwe game. Verder zal 2024 in het teken staan van 20 jaar, Monster Hunter. Vanaf maart zullen er verschillende evenementen plaatsvinden om deze mijlpaal te vieren. Zo is er een stemming geweest over het meest populaire monster uit de serie. De uitkomst zal ook rond maart bekend worden gemaakt. Onder andere op de speciale website die volledig in het teken zal staan van dit 20-jarig jubileum.

Tot slot werden de verkopen gedeeld van de afgelopen Monster Hunter-games, bijgehouden tot vorig jaar. Monster Hunter: World staat op 23 miljoen en Monster Hunter: Rise op 13 miljoen verkochte exemplaren. De mobiele game, Monster Hunter: Now is ondertussen 10 miljoen keer gedownload. De komende tijd zullen er dus nog meer evenementen of aankondigingen komen. In ieder geval zal er rond de zomer meer informatie naar buiten komen over Monster Hunter: Wilds.

Welke games uit de serie heb jij allemaal gespeeld? En welk monster zou bij jou op nummer 1 staan?