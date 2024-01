Nieuwjaarsactie in de Nintendo eShop

Heb jij al een goede deal gescoord in deze nieuwjaarsactie?

We gaan van de ene in de andere sale bij Nintendo. De nieuwjaarsactie is namelijk in volle gang.

Kortingen op meer dan 1000 games

Net als in de kerstperiode, begint Nintendo het nieuwe jaar opnieuw met veel kortingen in de Nintendo eShop. Er zijn meer dan 1000 games in de aanbieding, waarvan sommigen zelfs 75 procent zijn afgeprijsd. Naast de kleinere titels, zijn ook veel grote games in de aanbieding. Denk eens aan Nintendo Switch Sports, Mario Party Superstars of Mario Kart 8 Deluxe. Mocht je één van deze games nog niet hebben, dan kan dit een mooi moment zijn om het eens te overwegen.

Deze nieuwjaarsactie loopt, net als eerdere acties, niet eeuwig door. Je kunt nog twijfelen tot en met 14 januari. Daarna zul je weer even moeten afwachten of Nintendo met een nieuwe actie komt. Het is dan ook maar de vraag of dezelfde games in de aanbieding zijn.

Zin om het nieuwe jaar goed te beginnen? Ontdek kortingen op #MarioKart 8 Deluxe, #NintendoSwitchSports en meer tijdens de Nieuwjaarsactie in de #NintendoSwitch #eShop!



Bekijk de aanbiedingen 👇https://t.co/FcJfsAakQ6 pic.twitter.com/IRu08xKl70 — Nintendo Nederland (@NintendoNL) January 2, 2024

