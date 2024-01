Ontvang nu kleding voor FrostyFest in Splatoon 3

Vergeet ook niet te stemmen op jouw team voor FrostyFest!

Zoals de meeste Splatoon 3-spelers wel zullen weten, vindt volgend weekend FrostyFest plaats. Om specifiek te zijn, FrostyFest vindt van zaterdag 13 januari om 01:00 uur tot maandag 15 januari om 00:59 uur plaats. Dit Splatfest staat geheel in het teken van winterse sferen en de feestdagen. Daarom luidt de vraag ook: “Met wie breng je graag de feestdagen door? Met vrienden, familie of met jezelf?” Altijd kan je vanaf een week voor het Splatfest stemmen op jouw favoriete team. Die dag is dus vandaag aangebroken. Breng zeker jouw stem uit op het plein in Splatoon 3 en verzamel alvast Prijsschelpen in de opwarmfase!

Daarnaast zou er exclusieve kleding verschijnen voor dit Splatfest. Deze kan je inmiddels bemachtigen. Hoe? Dat lees je hieronder.

Volg het volgende stappenplan om de exclusieve kleding en een achtergrond te ontvangen.

Ga naar de Nieuws-app op de Nintendo Switch.

Klik op het artikel met de naam “Exclusieve kleding en achtergrond voor FrostyFest!” van het kanaal “Splatoon 3 – Nieuws uit het Laboratorium voor Inktvisonderzoek”.

Gebruik de knop onderaan dat artikel om Splatoon 3 op te starten.

Ga in Splatoon 3 naar de terminal in de lobby om jouw items op te halen.

Veel plezier met gouden galamasker, parekroontje, koraalkrans, landgoedhoed en achtergrond!

Kijk jij uit naar FrostyFest? Laat het ons weten in de reacties!