Prince of Persia: The Lost Crown frame rates en resoluties onthuld

De game draait in zowel console als handheld modus op 60 FPS!

Over enkele weken ligt Prince of Persia: The Lost Crown op de deurmat. Vandaag heeft Ubisoft de technische prestaties van de game bekendgemaakt op alle consoles, waaronder de Switch. Zo weten we nu dat dit nieuwe Metroidvania deel in deze langlopende franchise op 60 FPS zal draaien in zowel handheld- als console-modus. Zoals je in de afbeelding hieronder kunt zien is dat lager dan de PlayStation- en Xboxversies van de game. Daar draait hij namelijk in 4K op 60 of 120 FPS, maar aangezien de Switch op technisch vlak wat zwakker is dan deze hardware viel dat te verwachten.

Prince of Persia: The Lost Crown verschijnt op 18 januari voor Nintendo Switch, PlayStation 4 en 5, Xbox One en de Xbox Series X|S. Op 11 januari kun je ook al aan de slag met een demo voor de game. Ben jij een groot Prince of Persia fan en kun jij niet wachten om met dit nieuwe deel aan de slag te gaan? Laat het weten in de reacties.