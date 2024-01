The Bunny Graveyard krijgt Switch versie

Een episodische horror waarin niets is wat het lijkt.

Afgelopen september kwam The Bunny Graveyard uit op steam. Deze episodische horror game werd daar heel goed ontvangen en maakt nu de overstap naar de Switch. Ontwikkelaar Pichon Games heeft aangegeven de game ergens in 2024 naar de Switch te brengen. Benieuwd geworden? Hieronder kun je zowel de officiële trailer als de Switch trailer bekijken.

The Bunny Graveyard draait om een konijn en het vinden van de waarheid achter haar bestaan. Je begint je reis als een cursor en je doel is simpel: vind Skye het konijn. Al snel kom je er echter achter dat er een vreemde entiteit in de game zit die niet wil dat je weggaat… kun jij de verschillende taken uitvoeren en overleven? Speel minigames, verken nieuwe gebieden en maak een hoop nieuwe vrienden.. die helaas wel zomaar in je ergste nachtmerrie kunnen veranderen. Niets is wat het lijkt in dit vreemde episodische avontuur.