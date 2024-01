Princess Peach: Showtime! heeft een Amerikaanse leeftijdskeuring

Geschikt voor 10 en ouder.

De Amerikaanse leeftijdskeuringsdienst ESRB heeft een leeftijdsadvies gegeven aan Princess Peach: Showtime! De vrolijke game heeft een E10+-stempel meegekregen, aldus Nintendo Life.

Dit houdt in dat de game geschikt is voor personen vanaf 10 jaar. Dat lijkt een vrij hoge leeftijd voor een game als dit, maar volgens de Amerikaanse Nintendo-site komt dit door “Fantasy Violence”. Op de site van de ESRB zelf is de game op moment van schrijven nog niet terug te vinden.

In Princes Peach: Showtime wordt de prinses uitgenodigd om een theatershow bij te wonen die verschrikkelijk mis gaat. Nu moet ze zelf in verschillende rollen kruipen om het theater te redden. Het lijkt er dan ook op dat de zwaardvechtende piraat en de kung-fu-meester iets te gewelddadig zijn voor Amerikaanse kinderen.

Princess Peach: Showtime! staat gepland voor een release op 22 maart 2024. Ga jij deze game checken? Laat het weten in de comments!