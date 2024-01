Side-scroller Gift krijgt releasedatum

Ben jij het water te slim af?

Halverwege vorig jaar werd aangekondigd dat side-scrolling actie avonturen game Gift naar de Switch komt. Het was alleen lange tijd niet duidelijk wanneer, aangezien uitgever Bushiroad Games,en ontwikkelaars Toydium en Million Edge alleen hadden aangegeven dat het in 2024 zou verschijnen. Maar daar is nu verandering in gekomen. De game heeft namelijk een releasedatum gekregen. Vanaf 9 mei zullen we met dit avontuur aan de slag kunnen. Benieuwd? Hieronder kun je een trailer bekijken.

Gift speelt zich af op een zinkend cruise schip. Je wordt hierop wakker en komt er achter dat je zo snel mogelijk zult moeten ontsnappen. Maar dit is niet zo makkelijk als dat het lijkt. Naast dat je andere passagiers moet vinden en redden veranderd de helling van het schip constant, eveneens het water niveau. Waar je bent en welke uitdagingen je te wachten staan variëren dus van moment tot moment: zelfs in dezelfde locatie! Je zult hiermee rekening moeten houden om keuzes te maken en strategische ontsnappingsroutes te creëren.