Chinese school koopt per ongeluk een Wii voor ongeveer zesduizend Euro

De school had de Wii echter niet verwacht bij de aankoop.

Een Chinese school heeft een flinke miskoop te pakken. De school had namelijk voor 46.500 Chinese Yuan (iets minder dan € 6.000,-) een “Smart Interactive Emotion Catharsis Device” aangeschaft. Dit apparaat werd aangeprezen als een speciaal apparaat met vele functies. Zo geeft de officiële site de volgende features aan:

Human-computer interaction

Ervaring van verschillende krachten

Testen van fysieke fitheid

Training met motion control

Training van fysieke en mentale balans

Training met virtuele sporten

Individuele emotionele profielen

Dit klinkt dus als een geweldig apparaat, zeker met de beschrijving op de website. Hier wordt namelijk enorm ingespeeld op het verbeteren van fysieke en mentale gezondheid door middel van 3D multimedia technologie. Echter, bij de levering van het erg dure apparaat kwam de school erachter dat het een zelfgemaakte kiosk is met een Wii er in. Nee, niet de Wii U, maar echt de Wii uit 2006 waar dus duizenden euro’s voor is betaald. De eerste twee van onderstaande foto’s zijn gedeeld via social media, de derde is een promotionele afbeelding van de verkoopsite.