Dusk Form Lycanroc maakt zijn debuut in Pokémon GO

Vang t/m woensdag 10 januari de zeldzame Dusk Form van Lycanroc!

Pokémon GO voegt de Dusk Form van de wolf Pokémon Lycanroc toe. Sinds afgelopen zaterdag is het Lustrous Odyssey event begonnen. Tijdens dit event hebben spelers de kans om deze speciale vorm van Lycanroc te bemachtigen door Rockruff te evolueren of door hem uit een ei te broeden. Spelers met een zeldzame shiny Rockruff hebben daarmee dan ook de kans om aan een shiny Dusk Form Lycanroc te komen. Het Lustrous Odyssey event loopt tot 10 januari, ben jij dus een echte Pokémon verzamelaar die ze echt allemaal wilt vangen, dan zal je snel moeten zijn.

Dusk Form Lycanroc is een speciale vorm van Lycanroc die zijn debuut maakte in Pokémon Ultra Sun en Ultra Moon. Om aan deze Pokémon te komen moest je Rockruff levelen in de avond. Dusk Form Lycanroc is een mix van Rockruffs middag en nacht vormen met een oranje gouden vacht. De Dusk Form wordt gezien als de zeldzaamste vorm van Lycanroc en is daarom heel populair bij trainers die hun Pokédex willen vullen.

Speel jij nog actief Pokémon GO? En kun jij ook niet wachten om deze speciale Lycanroc aan je Pokédex toe te voegen? Laat het weten in de reacties!