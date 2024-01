Nieuwe, ‘Engelse’ Mushoku Tensei-trailer verschenen

Een Engelse release lijkt opeens dichtbij!

Van light (web)novel naar manga, anime en mobile game. Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation timmert duidelijk aan de weg. Een videogame voor consoles is dan natuurlijk geen gekke vervolgstap. En hoewel het altijd maar de vraag is of dit soort spellen ook in het Westen uit zullen komen, geeft de nieuwe trailer van “Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation – Quest of Memories” fans wel reden tot hoop. In tegenstelling tot de aankondigingstrailer, bevat deze nieuwe gameplaytrailer namelijk een Engelse vertaling. Kunnen ook Europese Switchgebruikers deze zomer met RPG Quest of Memories aan de slag?

Mushoku Tensei is een klassieke isekai: een verhaal waarin de hoofdpersoon reïncarneert in een nieuwe wereld. In deze serie staat Rudeus Greyrat centraal. In zijn vorige leven was hij een nietsnut, maar wanneer hij reïncarneert in een middeleeuwse fantasiewereld neemt hij zich voor het deze keer beter aan te pakken. En dat begint goed, want hij blijkt talent te hebben voor magie. Maar uiteraard loopt het leven altijd anders dat je denkt: Rudeus krijgt het niet zo makkelijk als hij had gehoopt.

In de game zul je delen uit de anime met Rudeus en bondgenoten Eris and Ruijerd terug zien komen. Maar ook magiër Roxy krijgt een centrale rol in een verhaal dat niet eerder is verschenen. In de trailer krijg je wat gameplaysegmenten voorgeschoteld die doen denken aan een dungeon crawler-RPG. Er zullen in elk geval voldoende mythische wezen te bevechten zijn! Wat hoop jij in deze game terug te zien? Laat het ons weten in de comments!