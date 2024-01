Gates Of The Mind is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

Neem hier een kijkje naar de releasetrailer!

Vanaf nu kunnen Switch-bezitters aan de slag met het tweede spel van GaGa Games Studios op de Nintendo Switch, genaamd Gates Of The Mind. Om dat te vieren is er een releasetrailer vrijgegeven, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken. Het spel gaat voor een bedrag van €14,99 over de digitale toonbank, maar tot 16 januari krijg je 23% korting op jouw aankoop. Als je niet zeker weet of deze game wat voor jou is, kun je altijd nog de gratis demoversie uit de Nintendo eShop een kans geven. Om de volledige titel te downloaden heb je 332 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Gates Of The Mind kruip je in de huid van houthakker Miles. Hij heeft eindelijk zijn werkdag afgerond en is onderweg naar zijn huis. Echter wordt hij voordat hij thuis is aangekomen aangevallen door een beer. Hierdoor verliest Miles zijn bewustzijn en zit hij opgesloten in zijn eigen gedachten. Daarom krijg jij in dit platformspel de taak om eindbazen te verslaan in verschillende levels. Dit moet je doen omdat op die manier de Poorten van de Geest geopend kunnen worden en Miles vervolgens weer kan ontwaken.