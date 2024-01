Gerucht: “Microsoft brengt een belangrijke first-party-game naar een ander platform”

Om welke game zal het gaan?

Het is geen geheim dat Microsoft een grote hoeveelheid game-studio’s onder zich heeft. Zo was de aankoop van Activision-Blizzard de grootste die de industrie ooit heeft meegemaakt. Het is dus niet zo gek dat gamers hopen dat Microsoft belangrijke games nog steeds naar meerdere platformen brengt. Nu lijkt het erop dat gamers weer iets geruster kunnen slapen, want volgens een nieuw gerucht brengt Microsoft dit jaar een AAA-titel uit op een concurrerend platform.

Het gerucht is de wereld in gebracht tijdens de “Nate the Hate”-podcast die het vaker aan het rechte eind heeft gehad. Wil je het fragment beluisteren? Dat kan hier (dankjewel Video Game Chronicle!):

Het is dus niet duidelijk om welke game het gaat of naar welk platform die game zal komen. Wel “weten” we dat het gaat om een AAA-game die heel goed is ontvangen. Er wordt even gegrapt of het om Redfall gaat (een game die met een Metacritic-score van 56 niet bepaald positief heeft gescoord), maar fans hebben een andere theorie. Zij zijn ervan overtuigd dat het om Hi-Fi Rush gaat!

Of Hi-Fi Rush ook daadwerkelijk naar de Switch (of diens opvolger) komt, is natuurlijk nog pure speculatie. Maar gezien de geschiedenis tussen Microsoft en Nintendo behoort het nog best tot de mogelijkheden. Zo heeft Microsoft onder andere de Ori-games, Cuphead en Minecraft uitgebracht op de Nintendo Switch. We kunnen als fans dus alleen maar hopen.

Welke Microsoft-franchise wil jij op de Switch zien? Laat het weten in de comments.