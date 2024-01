Pokémon onthuld officeel vijf Paldean Fates kaarten

De set die deze maand verschijnt, draait om een nieuwe lading Shiny Pokémon.

Eind deze maand, op 26 januari om exact te zijn, verschijnt de nieuwste Pokémon TCG-uitbreiding. Deze uitbreiding genaamd Paldean Fates heeft een focus op Shiny Pokémon. Begin november lekte deze set en twee van de Engelse kaarten al uit, maar worden er dan officieel kaarten onthuld.

Paldean Fates is een speciale set, dat betekent dat er geen losse boosters te krijgen zijn en de pakjes alleen in speciale bundels te verkrijgen zijn zoals in tins, Elite Trainer Boxes en speciale collecties. De totale set bestaat uit meer dan 200 kaarten met meer dan 130 shiny Pokémon, nieuwe Paradox Pokémon en meer. Hiervan zijn nu dus vijf kaarten officieel onthuld.

De kaarten die in onderstaande slideshow te bewonderen zijn Mew ex, Gardevoir ex,. Clodsire ex, Trainer (Stadium) Moonlit Hill en Trainer (Pokémon Tool): Technical Machine: Crisis Punch.

Mew is sowieso een handige kaart alleen al vanwege de ability dat je tijdens je beurt eenmaal extra kaarten mag pakken tot je drie kaarten hebt, maar ook de aanval Genome Hacking kan goed van pas komen. Je bent namelijk in staat de aanval van je tegenstander te kopiëren. Gardevoir’s Ability is een perfecte strategie voor een Psychic deck. Je mag tijdens je beurt namelijk Psychic Energy kaarten uit je Discard Pile gebruiken voor je Pokémon. Hier zit als nadeel aan dat je jezelf wel schade toebrengt.

De laatste Pokémon uit deze vijf is Clodsire ex, deze kaart geeft je de kans om wanneer er een stadium in het spel zit om je tegenstander’s Pokémon te voorzien van Poison. De aanval is wel een risico. Je loopt namelijk een kans om een beurt te moeten overslaan.

De trainer kaarten zijn erg vanzelfsprekend. Moonlit Hill laat je een Psychic Energy uit je hand discarden om 30 damage te healen (perfecte combinatie met Gardevoir ex). Crisis Punch doet enorm veel schade, maar heeft het kleine nadeel dat het alleen te gebruiken is wanneer de tegenstander nog maar één Prize card over heeft. Dus alleen op het allerlaatst in het spel.