[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 2

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

The Jackbox Party Trilogy 3

Prijs in de Nintendo eShop: €76,49 – 8 januari 2024

The Jackbox Party Trilogy 3.0 is een verzameling van 15 spellen van The Jackbox Party Packs 7, 8 en 9. De bundel bevat de volgende spellen van The Jackbox Party Pack 7: (Quiplash 3, The Devils and the Details, Champ’d Up, Talking Points, Blather Round), The Jackbox Party Pack 8: (Job Job, Weapons Drawn, The Wheel of Enormous Proportions, Drawful Animate, The Poll Mine) en The Jackbox Party Pack 9: (Fibbage 4, Quixort, Junktopia, Nonsensory, Roomerang). Teken wat je wilt met Drawful Animate, maak je vrienden aan het lachen met een spelletje Quiplash 3 of bluf je een weg naar de overwinning met Fibbage 4.

Pan’orama

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 11 januari 2024

Pan’orama heeft een beetje een vreemde start. Enkele weken geleden melde we dat de game plotseling op de Switch was verschenen. Daar leek het eerst ook op (er was zelfs een Switch launch trailer online gezet) maar uiteindelijk bleek de release toch te zijn vertraagd. Vanaf 11 januari kunnen we toch aan de slag met deze hexagonale world building game. Je bouwt hierbij de wereld op door middel van verschillende puzzelstukken. Plaats een stuk en zie je wereld tot leven komen. Door specifieke stukken met elkaar te combineren vorm je biomen en zelfs complete steden. Ontdek speciale gebouwen die je landschappen beïnvloeden en voor extra punten zorgen. Verlies jezelf in de creativiteit en de rustgevende sfeer van de game.

Frogsong

Prijs in de Nintendo eShop: €14,79 – 12 januari 2024

In Frogsong kruip je in de huid van Chorus, een klein kikkertje met grote dromen. Chorus wilt namelijk de hele wereld beschermen! Dit zal alleen niet makkelijk gaan, aangezien niemand deze kikker serieus neemt. In de game verken vijf unieke gebieden die vol zitten met elk hun eigen vijanden, dorpen en eindbazen. Daarbij zijn er ook vele leuke, maar vreemde personages te vinden waarmee je een gesprek kunt aangaan. Verder hoop je jezelf tijdens deze reis te vinden en probeer je weer van jezelf te houden.

Wat verder verschijnt in de week van 8 tot en met 14 januari:

8 januari: Monty Mole Collection

8 januari: Geo Jelly

8 januari: Capitals Quizzer

8 januari: Dungeon Defense Simulator 2024

10 januari: Cynthia: Hidden in the Moonshadow

10 januari: Cafe Owner Simulator

10 januari: Ikkarus and the Prince of sin

11 januari: Wild Seas

11 januari: 8-Colors Star Guardians +

11 januari: Stellar Interface + Sudoku Zenkai

12 januari: Grotto

12 januari: Shinorubi

12 januari: Kitten Hero

12 januari: Hatland

12 januari: Coin Rush

12 januari: Roman Empire Simulator

12 januari: Bowling Fever

13 januari: Pixel coloring paint

13 januari: Green Sauce Bundle

