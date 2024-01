The Pokémon Company doneert 50 miljoen yen aan Japans Rode Kruis

Het bedrijf draagt hun steentje bij na de ramp op Nieuwjaardag.

The Pokémon Company zal 50 miljoen yen doneren aan het Japanse Rode Kruis. Dat is ongeveer 315.570 euro. Dit heeft het bedrijf laten weten op hun sociale media. Hiermee hopen zij hun steentje bij te dragen aan de wederopbouw en hulp aan de vele slachtoffers van deze natuurramp. De donatie wordt gedaan via de Pokémon With You Foundation, een stichting die oorspronkelijk door The Pokémon Company werd opgericht na de zware aardbeving van 2011. Sindsdien helpt de organisatie rampgebieden in het land, maar zetten ze zich tevens in voor de toekomst van vele kinderen.

The Pokémon Company is zeker niet het enige gamebedrijf in Japan dat heeft besloten om te doneren. Zo heeft Square Enix 5 miljoen yen vrijgemaakt om de vele slachtoffers bij te staan.

Het is je waarschijnlijk niet ontgaan dat Japan op 1 januari is getroffen door een zware aardbeving. Het schiereiland Noto, ten westen van de hoofdstad Tokio, ervoer een beving van 7,6 op de Schaal van Richter. Er zijn nog steeds ruim 200 mensen vermist en de schade is enorm. Al deze donaties vanuit de game-industrie zijn dus zeer welkom.

Voor meer informatie over de Pokémon With You Foundation en wat ze zoal doen, kun je een kijkje nemen op hun officiële website.