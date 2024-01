Deze games scoorden het best in de eerste week van dit jaar

Deze games scoorden het beste in de eerste week van januari.

2024 is nog maar net begonnen of de eerste lijstjes stromen al binnen. Deze games waren het populairst in de Nintendo eShop.

Veel games om samen te spelen

Wat direct opvalt aan de lijst is de hoeveelheid aan party-games. Vrijwel de gehele top 5 bestaat uit games die uitnodigen om samen te spelen. Natuurlijk zijn sommigen ook zeker alleen te spelen. Denk dan bijvoorbeeld aan Super Mario Bros. Wonder of Super Smash Bros. Ultimate. Als ik voor mezelf mag spreken, worden deze games echter vaak ook met anderen gespeeld.

Het is niet verbazingwekkend te noemen dat recente games hoog in de lijst staan. Dat Mario Kart 8 Deluxe of Super Mario 3D World + Bowser’s Fury het nog steeds zo goed doen, is wel een prestatie. Vind jij het een schokkende lijst of ben jij het helemaal eens met deze top 30?

1. Mario Kart 8 Deluxe

2. Just Dance 2024 Edition

3. Super Mario Bros. Wonder

4. Super Smash Bros. Ultimate

5. Nintendo Switch Sports

6. Minecraft

7. Among Us

8. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

9. Overcooked 2

10. Suika Game

11. Hogwarts Legacy

12. Mario Party Superstars

13. Animal Crossing: New Horizons

14. Stardew Valley

15. Portal: Companion Collection

16. Super Mario Party

17. Zelda: Tears of the Kingdom

18. Bluey: The Videogame

19. Unpacking

20. Dave the Diver

21. EA Sports FC 24

22. Super Mario RPG

23. Poppy Playtime

24. Hades

25. Untitled Goose Game

26. It Takes Two

27. Unravel Two

28. Mortal Kombat 11 Ultimate

29. Red Dead Redemption

30. Monopoly