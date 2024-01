Choo-Choo Charles voor de Switch in beeld

Horror-fans kunnen aan de slag met een nieuwe game!

Choo-Choo Charles is inmiddels verschenen op Nintendo’s hybride console en voor wie benieuwd is hoe de game er in beweging uitziet hebben hebben we hieronder gameplaybeelden van de game. Choo-Choo Charles is een horrorgame welke een unieke horrorervaring moet bieden. In deze game neem je het op tegen de moordlustige Charles.

Waar gaat de game over? In de game kruip je in de huid van de machinist van een bescheiden locomotiefje waarbij je diverse missies zult moeten uitvoeren voor de lokale bewoners. Je trouwe treintje kan natuurlijk niet van de rails afwijken, dus het is aan jou om alert te blijven terwijl je door de wereld navigeert. Je zult echter constant waakzaam moeten blijven, want de moordlustige Charles kan op ieder moment op de loer liggen. Gelukkig ben je niet geheel kansloos, want gaandeweg bouw je dat leuke locomotiefje om tot een tot de tanden bewapend voertuig waarmee jij de moordlustige Charles het hoofd kunt bieden. Het einddoel? Choo-Choo Charles voor eens en voor altijd verslaan.

Lijkt jou Choo-Choo Charles een leuke game? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!