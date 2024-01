Deze 15 spellen werden er in december 2023 het meest gedownload

Bewonder hier de volledige lijst met daarin onder andere Hogwarts Legacy en EA Sports FC 24!

Net zoals het begin van elke nieuwe maand brengt Nintendo traditiegetrouw ook ditmaal weer een lijst naar buiten met daarin de populairste titels van de maand ervoor. Niet alleen spellen die al langer in de Nintendo eShop stonden deden het ditmaal weer het goed, maar er staat ook weer een nieuwe game, die in de maand december verscheen, in de lijst. Dragon Quest Monsters: The Dark Prince is daar een mooi voorbeeld van. Hoewel dit Dragon Quest-spel niet de eerste plek heeft weten te bemachtigen, wat Suika Game wel gelukt is, staat deze titel toch een mooie negende plek.

Ben je benieuwd geworden naar de volledige top 15? Bekijk dan onderstaande lijst!