Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom onthuld voor de Switch

Twee geliefde Hakuoki-games komen naar de Switch in het Westen!

Otome-fans opgelet, Hakuoki komt eindelijk in het Westen naar de Switch! Het gaat om Hakuoki: Chronicles of Wind of Blossom en komt later dit jaar uit. Misschien doet de naam geen belletje rinkelen, dat kan kloppen. Het is namelijk een collectie die bestaat uit de geremasterde versies van de games Hakuoki: Edo Blossoms en Hakuoki: Kyoto Winds. Eerder verschenen deze games al in Japan op de Switch en andere platforms. Daarbij zal de Engelse vertaling die beschikbaar was op andere platforms verbeterd zijn op basis van eerdere feedback.

Ontwikkelaar Idea Factory brengt in samenwerking met uitgever eastasiasoft een fysieke versie uit. Het gaat om een standaard fysieke versie en een limited edition. Beide zullen exclusief bij Play-Asia te koop zijn. De pre-orders starten aanstaande donderdag 11 januari 2024 om 16:00 uur Nederlandse tijd. De prijzen zijn op het moment van schrijven nog niet bekend. Daarentegen is wel bekendgemaakt wat de limited edition zal bevatten. Zo krijg je de game, een handleiding, soundtrack CD, artbook, stickervel en een genummerd certificaat in een collector’s box. In onderstaande video krijg je een blik op de limited edition.

Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom bevat twee otome-games van de geliefde Hakuoki-serie. De verhalen zijn geïnspireerd door de Japanse geschiedenis. Alles draait er natuurlijk om wie het hart van onze hoofdpersoon Chizuru gaat veroveren. Bekijk vooral onderstaande trailer om verliefd te worden op de personages!

Zag jij het aankomen dat deze games naar het Westen kwamen op de Switch? Laat het ons weten in de reacties!