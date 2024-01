Pokémon TV stopt definitief

De app is niet meer te downloaden.

Pokémon TV – de app waarmee Pokéfans naar honderden afleveringen van de anime konden kijken – is per direct niet meer te downloaden. De dienst is voor huidige gebruikers nog toegankelijk tot 28 maart 2024, aldus Nintendo Everything.

De app was voorheen verkrijgbaar op de Nintendo eShop en Pokémon.com, maar ook mobiele winkels als Google Play en de Apple App Store boden toegang tot de dienst. Nu is bekend geworden dat de applicatie per 8 januari 2024 uit die winkels is gehaald. Dat houdt in dat huidige gebruikers nog maar even toegang hebben tot de vele afleveringen van de anime-serie.

Nu hoeven Pokémon-fans niet helemaal zonder hun Pokéfix te zitten. Zo heeft streamingdienst Netflix een grote hoeveelheid afleveringen beschikbaar. Een reden voor het beëindigen van de dienst is niet gegeven.

Maakte jij veel gebruik van deze dienst? Of bekijk jij de anime en specials liever op een andere manier? Laat het weten in de comments.