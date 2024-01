Winnaars DN Awards-giveaway bekend

Ben jij een van de winnaars?

Eind vorig jaar konden jullie allemaal weer jullie stem uitbrengen voor de beste game van het jaar. Inmiddels is de DN Award uitgereikt en konden we Super Mario Bros. Wonder tot beste game van 2023 betitelen volgens onze community. Door mee te stemmen maakte je bovendien ook kans op eShop tegoed ter waarde van 15 euro. We konden 2 deelnemers blijmaken met de prijs. Inmiddels zijn de winnaars bekend. @luukgaming en @bob123, gefeliciteerd met jullie prijs!

We vragen je om een mail te sturen naar info@dailynintendo.nl zodat de de prijs per mail kunnen toesturen. Veel plezier met jullie eShop tegoed!