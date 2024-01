Alisa: Director’s Cut krijgt Switch-release

Welkom in het Poppenhuis...

Het is weer tijd voor wat retro-horror. Halloween is al lang en breed voorbij, maar is er eigenlijk een slecht moment om lekker te griezelen? Over enkele weken komt er een nieuwe Director’s Cut uit van Alisa, een horrorgame die een ode vormt aan de klassiekers uit de jaren 90.

Hoewel de game van Casper Croes al enkele jaren te spelen is op andere platforms, is een Switch-release tot dusver uitgebleven. Nu deze nieuwe editie van Alisa wordt uitgebracht, komt daar echter verandering in. Vanaf 6 februari is de game ook op onze favoriete Nintendo-console te spelen.

Terug naar de twintigste eeuw

Alisa speelt zich af in een levensgroot poppenhuis en neemt je weer helemaal mee terug naar de klassieke survival horrorgames van de jaren 90. Denk vooraf gerenderde achtergronden, vaste camerahoeken en die echte ouderwetse retrolook die veel horrortitels in die tijd hadden. Alisa is bovendien ontwikkeld met Unity 5 – een flink verouderde versie van de engine die tegenwoordig wordt gebruikt. Er moesten dus wat trucs uit de hoge hoed worden gehaald om de game compatibel te maken met de huidige gamingplatforms. De nieuwe Director’s Cut bevat alle later uitgebrachte updates en content voor de pc-versie, met natuurlijk wat quality of life-updates.

De game neemt je mee naar de jaren 20 van de vorige eeuw. Jij speelt als Alisa, een elite-agent die op jacht is naar een gezocht crimineel. Je komt terecht in een oud landhuis, waar mensachtige poppen de scepter zwaaien. Aan jou de taak om Alisa te helpen ontsnappen uit het bloedstollende poppenhuis. Gebruik wapens en items om te ontkomen aan de diverse vijanden, maar pas op, want achter elke hoek kan een onaangename verrassing op de loer liggen.

Bekijk hier de trailer:

Zijn er hier horrorliefhebbers die deze game gaan spelen? Laat het ons weten in de comments.