Chansey-fans opgelet: er komt een Community Day aan!

Omcirkel zondag 4 februari maar vast in je agenda.

Chansey. Welke Pokémon-fan kent het zorgzame, roze wezentje niet? Chansey is een Pokémon van het eerste uur, maar heeft dankzij diens rol als Pokécenter-assistent ook een speciaal plekje in de Pokémonwereld. Niet gek dus dat Chansey zondag 4 februari even in het zonnetje wordt gezet tijdens een Community Day van Pokémon GO!

Op 4 februari loop je tussen 14.00 en 17.00 veel meer Chanseys tegen het lijf dan normaal. Daarnaast is de kans aanzienlijk groter dat een van deze Chanseys een shiny, groen exemplaar is! Uitgevangen? Dan kun je tussen 17.00 en 22.00 speciale 4-sterren Chansey raids tegenkomen bij je lokale gyms. Wanneer je zo’n raid wint, verschijnen er een half uur lang extra Chanseys om de gym heen. Verder krijg je een speciale aanval wanneer je Chansey tussen 14.00 en 22.00 laat evolueren in een Blissey, namelijk ‘Wild Charge’. En alle 2km eieren die je deze dag bemachtigt, hebben een grotere kans om een (shiny) Happiny te bevatten.

Ben je nou niet zo’n liefhebber van de roze eier-Pokémon? Ook dan zitten er voor jou voordelen aan de Community Day. Tussen 14.00 en 17.00 krijg je onder meer twee keer zoveel candy voor het vangen van Pokémon, hoef je maar een vierde van de broedafstand te lopen van eieren die je in de broedmachine plaatst en kost ruilen maar de helft van de materialen. Ga jij meedoen? Laat het ons weten in de comments!