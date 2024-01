Hi-Fi RUSH ontvangt leeftijdsclassificatie in Australië voor Switch

Zal het toch echt waar zijn?

Afgelopen zaterdag konden we een gerucht melden dat volgde uit de “Nate the Hate”-podcast. Daarin werd namelijk gezegd dat er een belangrijke first-party Xbox-game naar een ander platform zou komen. Om welke game het zou gaan, werd niet gezegd. Natuurlijk werd er al snel gespeculeerd over welke game dat zou gaan en daar kwam Hi-Fi RUSH uit. De actie-rhythm-game verscheen begin 2023 voor de Xbox Series X|S en pc en werd zeer goed ontvangen.

Opvallend genoeg blijkt nu dat er in Australië een leeftijdsclassificatie is opgedoken van Hi-Fi RUSH voor de Switch. Onder de naam Project2022A werd deze game al eind 2022 beoordeeld. Dat is dus nog voor de game oorspronkelijk op de Xbox Series X|S en pc verscheen. Het hoeft echter niet te betekenen dat de game snel zal komen, maar het voedt natuurlijk wel de geruchten.

Hoop jij dat de game naar de Switch komt? Laat het ons weten in de reacties!