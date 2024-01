Online elementen van nieuwe Shiren the Wanderer aangekondigd

27 februari is het al zover!

Je hebt de naam wellicht eerder langs zien komen, want ontwikkelaar Spike Chunsoft onthult consequent nieuwe stukjes van Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island. In deze nieuwste update lezen we meer over de online mogelijkheden die dit 12de deel van de serie biedt. Benieuwd naar de vorige update? Je leest hem hier!

In deze game speel je samurai Shiren die met zijn pratende wezel Koppa rondreist. Wanneer Shiren een visioen krijgt van een mysterieus meisje dat gevangen gehouden wordt door een vreselijk monster, besluiten ze haar uiteraard te redden. Maar daarvoor moeten ze wel naar Serpentcoil Island, dat bekend staat als piratenbolwerk! Dat is niet zonder gevaar, dus komt de nieuw aangekondigde functie ‘Aid’ goed van pas. Hiermee kun je de hulp inroepen van andere spelers als je bewusteloos raakt in een dungeon. Of natuurlijk zelf wat humanitair werk voor anderen doen! Speel je offline? Dan kun je ‘Rescue self’ gebruiken.

Ben jij niet zo van al dat samenwerken, maar zoek je juist de competitie? Geen zorgen, ook voor jou heeft Spike Chunsoft goed nieuws: Parallel Play. Met deze functie kun je save data uploaden zodat andere spelers exact dezelfde dungeon als jij kunnen doorlopen. Zo kun je eerlijk de strijd aangaan met mensen die denken de dungeons sneller te kunnen doen dan jij. Nou, allemaal goed nieuws natuurlijk, maar de mooiste toevoeging wil ik jullie ook niet ontzeggen. Maak kennis met deze magnifieke nieuwe vijand: Hat Urchin! Met zo’n smaakvolle afbeelding heb je bijna geen context meer nodig. Kijk jij uit naar deze game (en enemy)? Laat het ons weten in de comments.