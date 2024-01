Unity ontslaat 25% van hun personeel

1800 mensen komen op straat te staan.

Het moge duidelijk zijn dat 2023 een dramatisch jaar was voor de game-industrie. Niet qua games, dat bleek een topjaar te zijn, maar voor de ontwikkelaars. Maar nu 2024 amper een week oud is, is het duidelijk dat de problemen nog niet voorbij zijn. Unity – de makers van één van de grootste game-engines in de industrie – ontslaat 1800 werknemers, wat neerkomt op 25% van hun personeelsbestand; zo heeft het bedrijf bekend gemaakt in een bericht wat vervolgens is opgepikt door Reuters.

Voor wie het niet kent: Unity Technologies is opgericht in 2004 in Denemarken. Het bedrijf werd al snel wereldberoemd door hun game-engine. Toen de Unity-engine uitkwam in 2005 was snel duidelijk hoe ontwikkelaars op een eenvoudige manier games konden ontwikkelen en porten. Vooral door de opmars van mobile-gaming bleek voor Unity een schot in de roos te zijn.

Betalen per installatie

De laatste jaren gaat het alleen wat minder met het bedrijf. Om de gemaakte kosten op te vangen, maakte het bedrijf in september 2023 een nieuw verdienmodel bekend. Vanaf dat moment moesten ontwikkelaars die gebruik maken van Unity elke keer een bedrag betalen wanneer een gamer hun spel installeert. Hier werd uiteraard niet goed op gereageerd.

De beslissing werd teruggedraaid, maar het kwaad was al geschied. Het vertrouwen in Unity was weg, waardoor het bedrijf 265 werknemers moest ontslaan. CEO John Riccitiello vertrok en werd vervangen door Jim Whitehurst die duidelijk maakte dat het hele bedrijf een ‘reset’ moest krijgen. Nu is bekend wat hij daarmee bedoelde: nog eens 1800 werknemers hoeven deze week niet terug naar hun werkplek te komen.

Gaat dit nu eindelijk het einde zijn van de vele ontslagrondes in de industrie? Of is dit nog maar het tipje van de ijsberg? Laat het weten in de comments.