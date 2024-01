Another Code: Recollection ontvangt nieuwe trailer

Ben jij klaar voor deze twee mysterieuze spellen?

Op 19 januari is het eindelijk zover. De twee oude Another Code-games komen dan in een nieuw jasje als Another Code: Recollection op de Switch uit. Eerder kwam er al een demo en een trailer uit zodat je kennis kon maken met het verhaal. In de nieuwste trailer “Traces of Memories Past” wordt een overzicht gegeven van de game. Zo zie je belangrijke locaties en wordt duidelijk hoe mysterieus het allemaal wel niet is. Je kan de trailer hieronder bekijken.

Another Code: Recollection is een heruitgave van Another Code: Two Memories voor de DS en Another Code: Journey into Lost Memories voor de Wii. In deze puzzelspellen speel je Ashley, een jong meisje dat de geheimen rondom haar mysterieuze ouders probeert te onthullen.

Kijk jij naar deze collectie uit? Laat het ons weten in de reacties!