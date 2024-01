Cosmic Fantasy Collection krijgt release buiten Japan

Binnenkort zijn de games in het Engels te spelen.

De Cosmic Fantasy Collection is in principe al sinds eind 2022 verkrijgbaar, maar alleen in het Japans. Nu heeft Limited Run Games echter laten weten de collectie ook voor het westen uit te brengen. Het lijkt er dus op dat we deze games ook hier kunnen gaan spelen. Een releasedatum is op dit moment nog niet bekend.

En voor de verzamelaars die meer willen dan een digitale versie: jullie hebben geluk. Limited Run Games heeft bevestigd dat er ook een fysieke release zal zijn. Het gaat hier om een Standard Edition en een Collector’s Edition. Deze laatste bevat onder andere een speldje, een poster, en de originele soundtrack op cd. Ze zullen verkrijgbaar zijn via hun website, en het gaat om limited editions. Wil je er eentje hebben, is het wellicht raadzaam om niet te lang te aarzelen. Pre-orderen kan vanaf overmorgen, 12 januari, tot 11 februari 2024.

De Cosmic Fantasy Collection bestaat uit de volgende games: Cosmic Fantasy: Adventure Boy Yuu and Cosmic Fantasy 2: Adventure Boy Van. De RPG’s werden oorspronkelijk op cd-rom uitgebracht, begin jaren 90. Sinds 2022 zijn ze dus ook op de Switch te spelen, en binnenkort zelfs in het Engels. Het waren een van de eerste RPG’s waarin animatiescènes werden gebruikt.