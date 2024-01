De CEO van Sony is erg enthousiast over de Zelda-film

The Legend of Zelda-film werd kort aangehaald tijdens een presentatie van Sony in Las Vegas.

Eén van de artikelen die wij vorig jaar nooit hadden verwacht om te schrijven was dat Nintendo aan een liveaction film van The Legend of Zelda werkte. Nu is dat op zich niet heel raar, maar het was opvallend wie hun partner is voor deze film. Het is namelijk niemand minder dan Sony, het bedrijf wat natuurlijk ook achter de PlayStation zit. Hoewel de details nog erg spaars zijn, lees ze allemaal in ons eerdere artikel, heeft de CEO van Sony nu een uitspraak gedaan.

Dit deed hij tijdens de Consumer Electronics Show, CES, die nu in Las Vegas aan de gang is. De CEO liet tijdens een persconferentie weten dat hij enthousiast is voor de film die er al lange tijd aan zit te komen. Volgens hem gaat de film een geweldig verhaal vertellen van avontuur en ontdekking. Helaas is dat alles wat die over de film te melden had, maar het is goed om het vertrouwen te zien zo vroeg in het proces.