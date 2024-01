Een aantal Switch games gaan mogelijk niet meer fysiek beschikbaar zijn

Ben je benieuwd om welke games dat gaat? Lees snel verder.

In het land van de vrijheid, de Verenigde Staten, is een opmerkelijke situatie aan de hand. Volgens Nintendeal gaan een aantal games voor de Nintendo Switch uit de winkelschappen verdwijnen. Dit betreft een aantal first party games van Nintendo die afgelopen jaren zijn uitgekomen. Dit gaat om games die al een aantal jaar uit zijn, maar bijvoorbeeld ook om de wat recenter uitgekomen Fire Emblem Engage. Nintendeal heeft opgemerkt dat de onderstaande games niet meer terug te vinden zijn in het assortiment van een aantal winkeliers. Momenteel lijkt dit te worden beperkt tot de winkeliers uit de Verenigde Staten, maar het lijkt een kwestie van tijd totdat dit ook voor Europa zal gelden. De games die uit de winkelschappen gaan verdwijnen zijn:

Paper Mario: The Origami King

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

The Legend of Zelda: Link’s Awakening (2019)

Pikmin 3 Deluxe

Metroid Dread

Kirby Star Allies

Xenoblade Chronicles 2

New Super Mario Bros. U Deluxe

Fire Emblem: Three Houses

Fire Emblem: Engage

Yoshi’s Crafted World

WarioWare: Get it Together!

Nintendo Switch Sports

Super Mario Odyssey

Splatoon 2

Super Mario Maker 2

Mario Strikers: Battle League

Met de geruchtenmolen die op volle toeren draait, zou je kunnen aannemen dat dit te maken heeft met de opvolger van de Nintendo Switch die volgens de geruchten dit jaar moet verschijnen. Zodra meer informatie bekend is, lees je dat bij Daily Nintendo!