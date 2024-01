Gerucht: Nieuwe Nintendo Direct in februari

De geschiedenis herhaalt zichzelf.

Nieuw jaar, nieuwe Nintendo Direct-voorspellingen. Dit keer komt industry-insider Jeff Grubb met het gerucht dat Nintendo in februari een nieuwe Nintendo Direct uitzendt. Hij deed deze uitspraken tijdens een Twitch-stream wat later werd opgepakt door Go Nintendo. De reden? Het moet haast wel.

Nu heeft Grubb geen ongelijk. Sinds 2019 hebben we elke februari wel een Nintendo Direct gehad. En daarvoor was het in januari of februari (of allebei). Het lijkt dus inderdaad vrij zeker te zijn dat het langzaamaan weer tijd wordt voor een Nintendo Direct.

