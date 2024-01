Gerucht: Taiwanese insider komt met veel specificaties over opvolger Nintendo Switch

Inclusief een prijs voor de nieuwe console!

Dat er een opvolger van de Nintendo Switch aan zit te komen is inmiddels overduidelijk. Niet alleen gaat de hybride console van Nintendo al flink wat jaren mee, er duiken ook steeds meer geruchten op over een mogelijke opvolger van de console. Zoals altijd moeten we geruchten met de welbekende korrel zout nemen, maar veelal zijn ze interessant genoeg om te delen. Zo ook nu.

Dit keer zijn er mogelijke details opgedoken in een artikel op een Taiwanese economiesite, welke via een insider verschillende hardwarespecificaties en een verkoopprijs zouden hebben verkregen. De belangrijkste details die werden genoemd zetten we hieronder handig voor je op een rijtje:

NVIDIA’s T239 processor

8GB RAM

64GB opslag

Sterk verbeterde batterijduur

120Hz screen refresh rate

Prijs van $400

Volgens de website zou de prijs met 400 Dollar hoger zijn door met name kosten van leveranciers van bijvoorbeeld onderdelen. Omgerekend zou deze prijs rond de 370 euro liggen. Zoals altijd houdt Nintendo de lippen tot nu toe stijf op elkaar en moeten we ook deze geruchten met een korrel zout nemen. Wat denk jij? Zouden deze geruchten wel eens waar kunnen zijn? Laat het ons hieronder weten!