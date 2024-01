Een speciale winterchallenge in Minecraft Legends!

Minecraft Legends is al eventjes uit op de Nintendo Switch. Er is deze maand echter een speciale winterchallenge, genaamd Lost Legends: Snow vs Snouts.

Waardig genoeg voor een trailer

Het is opvallend dat Nintendo de game actief promoot met deze challenge. De game is namelijk al sinds april vorig jaar verkrijgbaar. In Minecraft Legends probeer jij de wereld te bevrijden van kwaadaardige Piglins. Deze game heeft dus een eigen verhaallijn en is een soort zijverhaal. Een beetje vergelijkbaar met Song of Nunu, wat gebaseerd is op League of Legends-personages. In de speciale challenge, Snow vs. Snouts, probeer je een epische Piglin-basis in te nemen. Echter heb je alleen de beschikking over het wapen de ‘redstone launcher’.

Benieuwd naar deze gratis extra toevoeging? Bekijk dan de beelden maar eens.