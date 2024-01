Nintendo-aandelen stijgen in aanloop naar de Switch 2

Geeft de Nikkei een gezonde boost.

Hoewel we bij Daily Nintendo ons zelden met financiële beurzen bezighouden, is dit nieuwtje wel degelijk interessant om te delen. Zakelijke nieuwssite The Wall Street Journal meldt namelijk dat Nintendo-aandelen blijven stijgen. De reden: de hype voor de opvolger van de Nintendo Switch is inmiddels in volle gang.

Nintendo heeft er een sterk jaar op zitten. Met hits als Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder en Pikmin 4 heeft het bedrijf niet te klagen gehad. En ook de Super Mario Bros. Movie heeft het ontzettend goed gedaan. Maar het is juist de aanloop naar de Switch 2 die ervoor zorgt dat de aandelen het zo goed doen.

Nintendo-aandelen eindigden woensdag op een waarde van 7823 yen (of €48.98) per aandeel. Dit is een record volgens de Wall Street Journal, die ook aangeeft dat deze stijging voor een andere verrassing zorgt. De Nikkei, de Japanse technologiebeurs, wist met een stijging van 2% op 34441,72 punten te eindigen. Dit is het hoogste dat de beurs een handelsdag heeft beëindigd sinds 1990. Nu komt dit deels ook door de zwakkere yen, maar de impact van Nintendo is niet te ontkennen.

Tel hier de geruchten van een nieuwe Nintendo Direct bij op en het ziet ernaar uit dat 2024 ook weer een succesvol jaar mag worden.