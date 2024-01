Nintendo kijkt mogelijk om met meer ontwikkelaars samen te werken

Nintendo werkt al jaren samen met derde partijen aan games. Sommigen alleen als publisher en voor sommigen financieren ze de ontwikkeling. Echter, heel af en toe krijgt een ontwikkelaar de mogelijkheid om met Nintendo-franchises aan de gang te gaan. Denk bijvoorbeeld aan Cadence of Hyrule, Wayforward die Advance Wars heeft gemaakt en MercurySteam met Metroid Dread.

Hoewel het niets nieuws is, blijft Nintendo toch een bedrijf wat enorm beschermend is over hun franchises. Echter lijkt het er op dat meer studio’s een kans krijgen voor het aankomende systeem van Nintendo. Dit volgens een artikel van Christopher Dring op Gamesindustry.biz

Nintendo regularly works with third-party teams, including Bandai Namco, Team Ninja, Platinum Games, MercurySteam, WayForward and Grezzo. But the company is looking to add to that roster, and I know of three studios that are deep in conversation around making games based on Nintendo brands.

Christopher Dring – Gamesindustry