Pokémon kondigt regulaties voor Pokémon TCG in 2024 aan

Nieuwe regels zijn op komst voor Pokémon TCG. Lees hier welke kaarten illegaal worden in decks.

Ieder jaar wanneer het Champion Series seizoen wisselt, veranderen ook de speelbare kaarten. Pokémon Organized Play bepaald dan dat bepaalde sets niet meer gespeeld kunnen worden in officiële wedstrijden. Zo proberen ze de competitie gezond te houden door niet te uitgebreide opties te hebben qua spel. Hierdoor kunnen nieuwe spelers ook makkelijker deelnemen aan toernooien zonder dure oude kaarten te moeten kopen. Dit is geldig voor zowel fysieke wedstrijden als potjes in Pokémon TCG Live. Er zijn twee verschillende formaten met andere regels.

De eerste is de ‘Expanded Format’ deze blijft in 2024 ongewijzigd. Kaarten sinds Black & White zijn hiervoor geldig. Echter, het ‘Standard Format’ verandert wel.

Hiervoor zullen vanaf 5 april 2024 alle kaarten met een “E” regulatie markering niet meer speelbaar zijn. Hierdoor worden alleen kaarten met F, G en H nog mogelijk in decks. Nieuwe kaarten mogen echter ook gemiddeld tot twee weken na release niet gebruikt worden in toernooien. Om het proces te versimpelen van de markeringen heeft The Pokémon Company bovendien aangekondigd dat vanaf nu de oudste markering in principe verdwijnt wanneer er een nieuwe letter verschijnt.

Zoals genoemd gaan de veranderingen begin april in. Voor spelers van Pokémon TCG Live zal dat iets eerder zijn. Dit op 21 maart. Hierdoor kunnen spelers alvast het spel testen met nieuwe regels.

Er zijn wel uitzonderingen op deze regels. Sommige kaarten hebben namelijk nieuwe versies gekregen. Zoals met de Rare Candy van Sun & Moon en de Judge van Sword & Shield het geval is. Deze kaarten hebben namelijk nieuwe versies in Scarlet & Violet ontvangen. Meer details zijn te vinden in het Play! Pokémon Tournament Rules Handbook