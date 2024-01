Pokémon TCG kondigt Temporal Forces aan voor maart

De volgende set Pokémon kaarten heet Temporal Forces en brengt de ACE SPEC-kaarten opnieuw naar het spel.

Vanaf eind deze maand moet Paldean Fates in de winkels liggen, maar dat weerhoudt The Pokémon Company International er niet van om de volgende set, Temporal Forces, aan te kondigen. Deze set ligt vanaf 22 maart in de winkels en bevat ook weer vele nieuwe kaarten. Zo zullen Iron Leaves en Walking Wake toegevoegd worden aan het spel.

Naast deze Pokémon zal Temporal Forces nieuwe Ancient en Future Pokémon (Paradox) toevoegen en zullen er meer Tera Pokémon met een ander type toegevoegd worden. De grootste toevoeging is echter de ACE SPEC-kaarten. De terugkeer van deze kaarten werd aangekondigd tijdens het Pokémon World Championship in Yokohama afgelopen augustus. Sinds de Black & White-serie zijn deze kaarten niet meer verschenen.

Deze speciale kaarten hebben enorm krachtige effecten en daarom zijn ze gelimiteerd tot één per deck. Totaal zullen er zeven ACE SPEC- en Special Energy-kaarten in deze set zitten. Hoewel er nog geen officieel onthuld zijn kunnen we door de Japanse set alvast een glimps krijgen. De onderstaande kaart laat je de Active Pokémon van je tegenstander omwisselen met een benched Pokémon. Je zult dat vervolgens ook zelf moeten doen.





De belangrijkste kaarten uit de set bestaan uit:

7 ACE SPEC Trainer- en Special Energy-kaarten

13 Pokémon ex en 2 Tera Pokémon ex

22 Illustration Rare Pokémon

10 Special Illustration Rare Pokémon en Supporter-kaarten

6 geëtste Hyper Rare Gold-kaarten

De volledige set zal weer in verschillende producten komen waaronder twee verschillende Elite Trainer Boxen (met Walking Wake en Iron Leaves), booster packs en speciale collecties.