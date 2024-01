Super Smash Bros. Ultimate krijgt spirits van vier spellen

Nintendo brengt vier van hun recente games naar de ondertussen ruim vijf jaar oude game.

Super Smash Bros. Ultimate kwam alweer in 2018 uit voor de Nintendo Switch. In 2021 verscheen alweer de laatste Fighter en daarna was het snel klaar met updates voor de game. Echter werd eind vorig jaar bekend dat er nieuwe spirits naar het spel zouden komen in 2024. Daarnaast werd onthuld dat de Sora amiibo in februari verschijnt en daarmee de Smash Bros. amiibo-lijn officieel afsluit.

Nu heeft Nintendo onthuld wat we kunnen verwachten van de nieuwe spirits. Deze nieuwe spirits verschijnen morgen, 11 januari 2024, al in het spel en zijn vijf dagen beschikbaar. Waarschijnlijk komen ze op een later moment wel weer terug zoals voorheen altijd het geval was. De spirits die toegevoegd gaan worden hebben alles te maken met vier grote games die zijn verschenen de laatste jaren. Zo verschijnen er spirits van Tears of the Kingdom, Splatoon 3, Pikmin 4 en Xenoblade Chronicles 3. Welke exact toegevoegd zullen worden is niet bekend, maar wij verwachten in elk geval de personages in de gedeelde afbeelding.