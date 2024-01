AItec Lansing heeft mogelijk de releasemaand Switch 2 gelekt

Eerder waren er al geruchten over de specificaties van de Switch 2, maar nu lijkt het er op dat een bedrijf per ongeluk de maand van de release heeft verraden. Het bedrijf, Altec Lansing, een audio bedrijf, onthulde dat in een persbericht. Tijdens CES onthulde het bedrijf de eerste licensee te zijn van AI Shark (vroeger Game Shark, ja van de code apparaten), dit kwam met een persbericht waarin opeens stond dat er een product gelijktijdig met de Switch 2 in september van dit jaar moet lanceren.

The innovative gaming software is set to mark a significant leap forward in the gaming experience, bringing enhanced gameplay for beginner-level users. The official launch is planned to coincide with the Nintendo Switch 2 in September 2024.

AItec Lansing