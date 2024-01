Felix the Cat komt naar de Nintendo Switch

De 8-bit avonturen keren terug op Nintendo's hybride console.

Felix the Cat kennen we niet alleen van televisie, er zijn ook verschillende games van verschenen. De 8-bit titels welke in het verleden zijn verschenen op de NES én Game Boy zullen binnenkort terugkeren op de Nintendo Switch. Limited Run Games werkt samen met Konami voor deze aankomende release. Vorig jaar doken er al geruchten op over de mogelijke terugkeer van Felix the Cat.

Deze aanstaande release bevat zowel de klassieke NES-titel als de Game Boy-titel die een jaar later werd uitgebracht. Via Carbon Engine en wat hulp van Felix’s “Magic Bag of Tricks” krijgt de game verschillende nieuwe functies, waaronder opslagstatussen en andere verbeteringen om de game wat moderner aan te laten voelen.

De game krijgt een fysieke release op Switch met een standaardversie en Classic Edition. Deze laatstgenoemde versie bevat een kopie van de game, een soundtrack-cd, een omkeerbare poster en een verpakking geïnspireerd op de originele Felix the Cat Nintendo Entertainment System-releasedoos. Pre-orders kunnen hier tussen 9 februari en 10 maart worden geplaatst.



Felix the Cat ademt het klassieke platformergevoel, met 2D-levels vol obstakels en vijanden. In jouw arsenaal heb je diverse gadgets en voertuigen om elk level – en de uiteindelijke game – tot een goed einde te brengen. Het is geen hele lange game, maar barst wel van de cartoony vibes. Een terugkeer van deze klassieker zouden we helemaal niet erg vinden. We zijn benieuwd of Konami binnenkort met nieuws komt!