KONOSUBA verschijnt op 8 februari

Een hilarische visual novel met jouw bekende KONOSUBA - God’s Blessing On This Wonderful World!-personages!

De visual novel KONOSUBA verscheen al in 2020 in Japan. Zojuist heeft PQube onthuld dat de game op 8 februari 2024 in het Westen zal verschijnen op de Switch. Echter heet de game niet alleen KONOSUBA. De volledige titel van de game is er namelijk een die je snel zal vergeten. De game heet voluit KONOSUBA – God’s Blessing On This Wonderful World! Love For These Clothes Of Desire!. Een nieuwe trailer kan je hieronder bekijken.

KONOSUBA – God’s Blessing On This Wonderful World! is een bekende serie waarvan al light novels, manga en een anime van is verschenen. Met deze KONOSUBA-game slaan ze een nieuwe weg in. Het is namelijk een komische visual novel die daarnaast ook weg heeft van resource management en kleding ontwerpen. Het verhaal draait om de jongen Kazuma die in een fantasiewereld is beland. Op een dag vindt hij samen met zijn metgezellen een mysterieuze Black Slab. Die blijkt de krachten te bezitten om magische kleding te maken waarmee de drager enorme verlangens ervaart. Om die vloek te verbreken zullen de vrouwelijke metgezellen de outfits moeten dragen en hun taken volbrengen.