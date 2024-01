Gerucht: Spaans medium komt met mogelijke specificaties Switch 2

Nieuwe geruchten over de opvolger van de Nintendo Switch

De ene na de andere bron doet een gooi naar de mogelijke specificaties van de Switch 2. We zagen eerder deze week al een lek vanuit Taiwan, nu heeft Universo Nintendo meer informatie over de opvolger van Nintendo’s huidige console.

Meerdere interne bronnen geraadpleegd

Universo Nintendo heeft naar eigen zeggen, meerdere interne bronnen die onderstaande specificaties bevestigen. Het is goed om deze geruchten altijd met een korrel zout te nemen, maar dit medium heeft in het verleden het weleens eerder bij het rechte eind gehad.

Hieronder de specificaties:

T239 SoC

TSMC N4 node process

8-core A78C CPU, kloksnelheden onbekend, GA10F

12 stream multiprocessor GPU, performance tussen 3.5 tot 4.5 TFLOPs docked en 1.7 tot 2.0 TFLOPs in handheldmodus

12GB of 16GB RAM, LPDDR5 DRAM

100GB/s memory bandwidth docked en 88GB/s handheld

Memory cache specificaties zijn onduidelijk

Display is een 8 inch scherm met 1080p en 60hz verversingssnelheid

Interne geheugen is 256GB of 512GB

Cartridge specificaties onbekend

Uitbreidbaar/extern geheugen en batterijdetails onbekend

Mochten deze geruchten kloppen, dan kunnen we een aantal dingen zeggen over deze gegevens. Bijvoorbeeld dat we kunnen genieten van flink wat extra intern geheugen bij de Switch 2. Daarnaast valt het mogelijk grotere scherm op. De originele Nintendo Switch heeft namelijk een scherm van 6,2 inch en de Nintendo Switch OLED een scherm van 7 inch. Ook zit er volgens dit Spaanse medium flink meer RAM-geheugen in de nieuwe console, namelijk 12GB of zelfs 16GB. De huidige Switch moet het doen met maar 4GB aan RAM.

Al met al verschillen deze specificaties weer met die van uit Taiwan. Daarom blijft het vooral afwachten op een officiële aankondiging van Nintendo zelf. Hopelijk nog tijdens het andere gerucht over een Nintendo Direct in februari!