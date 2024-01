Nieuwe informatie over Sympathy Kiss

Bekijk de filmpjes over de mannen en lees het interview met de cast!

Eind februari komt de otome-game Sympathy Kiss uit op de Nintendo Switch. Voor wie wil weten wanneer ze de game kunnen pre-orderen is er goed nieuws. De fysieke versies, waarover hier meer te lezen, zijn vanaf 24 januari te pre-orderen op de IFI’s European Online Store. Voor de digitale versie in de eShop zullen fans nog even moeten wachten. Alhoewel de gamepagina al online staat, is de game nog niet te pre-orderen. Dat zal pas vanaf 20 februari om 15:00 uur kunnen.

Wat kan je verwachten van de game?

Sympathy Kiss speelt zich af op het werk met vele slice-of-life-momenten. Je speelt als Akari Amasawa die werkt voor het bedrijf Estario. Ze krijgt als opdracht om nieuw leven in de app Estarci te blazen. Echter zal de app binnen zes maanden gestopt worden als er geen verandering in het succes komt. Veel passie heb je niet voor de opdracht, maar wie weet vind je het wel op een andere plek op de werkvloer. Er zijn namelijk zes personages waarmee je een romance aan kan gaan.

Nu we nog even moeten wachten worden er dagelijks filmpjes gedeeld van de mannen uit de game. Hieronder zie je degene van Mitsuki Saotome.

Ook is er al een filmpje gedeeld van Kohei Minato. De rest kan je de komende dagen vinden op het YouTube-kanaal van Idea Factory International.

Daarnaast zijn interviews verschenen met de voice-actors van de game. Daarin praten ze over hoe ze rol hebben ervaren en meer. Je kan ze hier allemaal lezen.

Ga jij Sympathy Kiss halen wanneer hij verschijnt op 27 februari 2024? Laat het ons weten in de reacties!