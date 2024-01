Ninja Chowdown: Glaze of Glory sprint naar de Switch

Bekijk nu de aankondigingstrailer!

In het verleden is Ninja Chowdown al eens als mobile game verschenen, maar nu is het volgens de nieuwe aankondigingstrailer tijd voor een Switchrelease. In deze 2D-game vol pixelart leg je rennend in totaal 35 levels af terwijl je donuts binnenharkt en vijanden ontwijkt (en uitschakelt!).

Je helpt de bourgondische ninja Donatsu zijn droom te verwezenlijken in Ninja Chowdown: Glaze of Glory. Hij hoopt zijn dojo/donutwinkel ‘Dough-jo Donuttery’ de nummer één fastfoodketen van de wereld te maken. Maar de concurrentie probeert daar een stokje voor te steken. Daarom heeft dojo/sushiverkoper ‘The Traveling Rollnin’ het geheime wapen van Donatsu gestolen: de donut der kennis. Daar laat Donatsu het uiteraard niet bij zitten! Heb jij de mobile game ooit gespeeld? Laat het ons weten in de comments.