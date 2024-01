Pokémon Scarlet & Violet Epilogue is nu beschikbaar – lees hier hoe je het vrijspeelt

Je zult voor de epiloog wel de DLC moeten hebben en ook uitgespeeld moeten hebben.

Pokémon kondigde vorige maand aan dat Pokémon Scarlet & Violet een epiloog zouden krijgen als afsluiter van de DLC en dus ook deze generatie. Vanaf vandaag is deze epiloog beschikbaar, maar hoe speel je hem vrij en wat houdt het precies in? Voor wie de DLC (nog) niet heeft gekocht, de mystery gift is ook voor jullie te downloaden. Alleen is die niet te gebruiken tot je de DLC koopt.

De epiloog brengt je weer samen met je vrienden van het hoofdspel en naar Kitakami. Het verhaal van Ogerpon en het trio Pokémon is namelijk nog niet volledig afgelopen. Er mist namelijk nog een vijfde speler, een nieuwe mythische Pokémon.

Om de epiloog te starten moet je verschillende onderdelen hebben uitgevoerd. Je moet alle verhaallijnen hebben uitgespeeld om te starten. Dus je moet het einde van The Indigo Disk hebben behaald. Vervolgens moet je minimaal één keer de Academy Ace Tournament hebben gewonnen. Tot slot moet je de Mythical Pecha Berry ophalen via Mystery Gift. Onderaan dit artikel kun je zien hoe dat moet.

Tot slot moet je interacten met een roze/paars object in de winkel van het oude vrouwtje op Kitakami. Deze heeft een beetje de vorm van een perzik.

Hoe ontvang je een mystery gift