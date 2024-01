Tears of the Kingdom krijgt GOTY nominatie voor D.I.C.E Awards

Op 15 februari weten we de uitslag

Een nieuwe week een nieuwe GOTY nominatie voor The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Vorige week schreven we nog dat Tears of the Kingdom was genomineerd voor de New York Game Awards, deze week is daar weer een nieuwe nominatie bijgekomen. Zo is de game nu genomineerd door de Academy of Interactive Arts & Sciences voor de 27ste editie van de D.I.C.E Awards. De winnaars van de awards worden aangekondigd op 15 februari tijdens de 27ste editie van de D.I.C.E Awards. In de Game of the Year categorie neemt Tears of the Kingdom het op tegen: Baldur’s Gate 3, Alan Wake 2 en Marvel’s Spider-Man 2.

We're pleased to announce the nominees for the 27th Annual #DICEAwards!

A total of 56 games are nominated this year, led by Marvel's Spider-Man 2 with 9 nominations, Alan Wake 2 with 8, Baldur's Gate 3 with 7, and COCOON with 6.

See full list of nominees: https://t.co/ttr0S0FTdU pic.twitter.com/djSS2iHC1e — Academy of Interactive Arts & Sciences (@Official_AIAS) January 10, 2024

Tears of the Kingdom is naast Game of the Year ook genomineerd voor de volgende categorieën:

Outstanding achievement in game direction

Outstanding achievement in game design

Adventure Game of the Year

Outstanding Technical Achievement

Ook Nintendo’s andere grote blockbuster Super Mario Bros. Wonder heeft afgelopen jaar hoge ogen gegooid. Deze game is genomineerd voor 4 awards, namelijk:

Outstanding achievement in game direction

Outstanding achievement in game design

Family Game of the Year

Outstanding achievement in animation

Tot slot is de free-to-play game F-Zero 99 genomineerd voor de beste racing-game van het jaar. Bekijk hier alle nominaties. Denk jij dat Nintendo op 15 februari weer met veel awards naar huis loopt?