The Pedestrian is vanaf volgende week speelbaar op de Nintendo Switch

Het heeft even mogen duren, maar de release is eindelijk in zicht!

Misschien kun jij je nog wel herinneren dat The Pedestrian in augustus 2020 werd aangekondigd. Het is hoe dan ook alweer een tijdje geleden, maar inmiddels heeft ontwikkelaar Skookum Arts de releasedatum van de game bekendgemaakt. De titel is al een tijdje op andere platformen te spelen, maar volgende week donderdag op 18 januari verschijnt het 2.5D-puzzel-platformspel dan eindelijk ook op de Nintendo Switch.

Zoals je net kon lezen is The Pedestrian een 2.5D-puzzel-platformspel, die in het leven werd geblazen door Kickstarter. In deze game ga je als voetganger door het leven, maar je verkent de wereld niet zoals wij dat doen. Het personage verplaatst zich namelijk door middel van verkeersborden. Daarom biedt deze titel buiten mooie graphics om, ook nog eens unieke gameplay.

Ben je benieuwd geworden naar The Pedestrian? Neem dan vooral een kijkje naar de officiële teaser-trailer van een paar jaar terug.