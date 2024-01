Van Gogh promokaart verschijnt opnieuw in februari

Ook is de waarde van de kaart gedaald van €134,91 naar €121,43

Als je het afgelopen half jaar op het internet bent geweest dan heb je vast wel het drama meegekregen rondom de Pokémon promokaarten ter gelegenheid van de Pokémon tentoonstelling bij het Van Gogh museum. Vorige week was de laatste kans om deze tentoonstelling te bekijken. Wij van Daily Nintendo zijn er ook geweest. Over ons bezoek kun je hier meer lezen.

Nu de tentoonstelling is afgelopen en er daardoor geen ruzies in het museum meer ontstaan voor deze zeldzame kaarten worden ze weer online aangeboden. Volgens de website Pokébeach hebben de officiële distributeurs van Pokémon contact opgenomen met lokale game winkels en hen verteld dat ze elk 100 exemplaren van deze zeldzame kaart krijgen. Dit zijn er idd niet veel. Het is dan ook te hopen dat er niet wederom rellen door scalpers gaan ontstaan in de desbetreffende game-winkels. Spelers kunnen de kaart alleen krijgen als ze minimaal 30 euro aan Pokémon TCG merchandise besteden. Er is nog geen publieke aankondiging over dit nieuws gedaan. De actie zal naar verwachting ergens midden februari van start gaan.

Het nieuws werd oorspronkelijk de afgelopen uren gedeeld in diverse Europese privé Pokémon TCG groepen. Hierdoor ging de waarde van de kaart omlaag. In de grafiek op Cardmarket.com zie je dat de kaart nu gedaald is van €134,91 naar €121, 43.