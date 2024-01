Vang Annihilape tijdens het Raging Battles-event van Pokémon GO

Het evenement loopt van 19 januari tot 24 januari!

Volgende week is het tijd voor het Raging Battles-event voor Pokémon GO. Tijdens dit evenement komt er een regionale Pokémon richting Europa en komt er een nieuwe Pokémon naar het spel. Zo komt Annihilape de evolutie van Primeape naar de game. Dit is bevestigd op de website van Pokémon GO. Annihilape is te krijgen door 30 ghost-type Pokémon en psychic-type Pokémon te verslaan met Primeape als je buddy Pokémon. Hiernaast komt Team GO Rocket vaker voor bij PokéStops tijdens het event. De regionale Pokémon betreffen Throw en Sawk. Zij zijn beiden in het wild te vangen tijdens het evenement ongeacht je locatie. Tot slot zullen de volgende Pokémon vaker voorkomen tijdens het evenement:

Mankey*

Machop*

Lickitung*

Gligar*

Sableye*

Throh*

Sawk*

Scraggy*

Het Raging Battles-event loopt van vrijdag 19 januari om 10:00 uur tot 24 januari 20:00 uur. Trek jij door dit nieuwe Pokémon GO event weer volop de buitenlucht in om Pokémon te vangen? Laat het weten in de reacties!