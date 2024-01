Wat is er nieuw in Another Code: Recollection?

In een Short-video worden de nieuwe elementen aan bod gebracht.

De eerste release van Nintendo in 2024 krijgt vorm door een heruitgave van Another Code. Gisteren kon je bij Daily Nintendo lezen dat een gloednieuwe trailer werd uitgebracht. Vandaag betreft het een YouTube Short-video waarin de nieuwe elementen van de aankomende game centraal staan.

Another Code: Recollection neemt je mee naar het verhaal van Ashley. In het eerste gedeelte van het verhaal, dat oorspronkelijk uitkwam op de Nintendo DS onder de noemer Another Code: Two Memories, ga je op zoek naar haar vader. Aan de hand van puzzelelementen ga je op onderzoek uit, waaruit zal blijken in hoeverre Ashley zal slagen in haar zoektocht naar haar vader. Het tweede deel, dat zijn oorsprong kent op de Nintendo Wii met de subtitel R – A Journey, ga je verder waar het eerste deel is gestopt en beleef je het complete verhaal.

Naast dat de twee delen zijn samengevoegd in Another Code: Recollection zijn er ook een aantal vernieuwingen aangebracht. Naast de visuele update betreft dit ook nieuwe muziek, voice-acting en 3D-omgevingen. De vernieuwingen in de aankomende heruitgave, zijn hieronder te bewonderen. De release van Another Code: Recollection staat gepland op 19 januari voor de Nintendo Switch.